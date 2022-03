मिस यूनिवर्स हरनाज़ कौर संधू (Harnaaz Kaur Sandhu) ने हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरा हिजाब मामले पर अपने विचार रखे. हरनाज़ ने कहा कि अगर कोई लड़की हिजाब पहने हुए है, तो यह उसकी पसंद है. अगर कोई उस पर हावी हो रहा है तो उसे आगे आकर बोलना चाहिए. उसे वैसे ही जीने दें जैसा वह जीना चाहती है. हम विभिन्न संस्कृतियों की महिलाएं हैं और हमें एक-दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है.Also Read - वर्कआउट करते हुए भी राजपाल यादव ने कर दी कॉमेडी, बोले- अब बस...देखें Video

हरनाज ने कहा की भगवंत मान भी पहले थियेटर आर्टिस्ट रह चुके हैं. मैंने विभिन्न मुद्दे पर काम करने की प्रेरणा उनसे ली है और अब मैं पंजाब के लिए कुछ करना चाहती हूं. पंजाब में नशा बहुत बड़ी समस्या है. इसे दूर करने के लिए मुझसे भी जो संभव हो पाएगा, मैं करूंगी. इसी के साथ मैं पंजाब में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करूंगी. Also Read - Abhishek Bachchan In Jail: अभिषेक बच्चन और यामी गौतम पहुंचे आगरा जेल, कैदियों से मिलने का वादा किया पूरा

If a girl is wearing a Hijab, that’s her choice. Even if she is getting dominated by someone, she needs to come and speak. Let her live the way she wants to live. We are women of different cultures and we need to respect each other: Harnaaz Kaur Sandhu, Miss Universe 2021 pic.twitter.com/03JpKMHVEs

— ANI (@ANI) March 30, 2022