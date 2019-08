मुंबई. बॉलीवुड की नब्ज पकड़ने में माहिर अक्षय कुमार (Akshya Kumar) एक बार फिर अपने साथी एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) पर बीस साबित हुए हैं. इन दोनों एक्टर्स की फिल्म ‘गरम मसाला’ अगर आपने देखी हो, तो आपको याद होगा कि इस फिल्म में भी अक्षय कई सीन में जॉन पर भारी पड़ते नजर आए हैं. वैसे अनुभव के मामले में भी अक्षय अपने साथी कलाकार से ज्यादा माहिर हैं. इसलिए जब दोनों की फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक साथ रिलीज हुई, तो यहां भी अक्षय कुमार बाजी मार ले गए. जी हां, 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म ‘मिशन मंगल’ (Mission Mangal) ने जॉन अब्राहम की ‘बाटला हाउस’ (Batla House) को कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया है.

अक्षय कुमार की फिल्म के मुकाबले जॉन की फिल्म अभी आधी कमाई भी नहीं कर पाई है. अक्षय कुमार की फिल्म ‘मिशन मंगल’ (Mission Mangal) और जॉन अब्राहम की फिल्म ‘बाटला हाउस’ (Batla House)को रिलीज हुए अभी बस तीन ही दिन हुए हैं और कमाई के मामले में अक्षय की फिल्म जॉन की फिल्म पर भारी पड़ती नजर आ रही है. ‘मिशन मंगल’ ने अब तक कुल मिलाकर 70.02 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि ‘बाटला हाउस’ की कुल कमाई 35.29 करोड़ रुपए है. यानी दोनों फिल्मों की कमाई में दोगुने का अंतर है.

#BatlaHouse shows substantial growth on Day 3… Has been appreciated and that is reflecting in its numbers, despite a strong opponent… Should witness solid growth today [Sun]… Thu 15.55 cr, Fri 8.84 cr, Sat 10.90 cr. Total: ₹ 35.29 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 18, 2019