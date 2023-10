Mission Raniganj Review: इमोशन और थ्रिल का जबरदस्त मेल है मिशन रानीगंज, फैंस ने दिया रिव्यू

Mission Raniganj Review In Hindi: अक्षय कुमार की फिल्म ‘मिशन रानीगंज’ (Mission Raniganj: The Great Bharat Rescue) आज पर्दे पर आ गई है और ये फिल्म एक सत्यघटना से प्रेरित है. इस फिल्म में अक्षय, रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिल का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए जमीन से लगभग 350 फीट नीचे फंसे हुए 65 खदान मजदूरों की जान बचाई थी. फिल्म की कहानी 1989 में सेट है, जहां यह हमे लेकर जाती है। हमे झलक देखने मिलती है कि कैसे जसवन्त सिंह गिल ने अपनी टीम के साथ समय के खिलाफ दौड़ लगाई थी.तो चलिए आपको बताते हैं कैसी है अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा स्टारर गुमनाम हीरोज की यह शानदार कहानी.

जसवंत सिंह गिल (अक्षय कुमार) अपनी प्रेग्नेंट पत्नी निर्दोष (परिणीति चोपड़ा) के साथ रानीगंज आते हैं. पश्चिम बंगाल के रानीगंज में जसवंत कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) में बतौर रेस्क्यू इंजीनियर काम कर रहे थे. जब माइन में हुए ब्लास्ट के बाद खदान में पानी भर गया, तब जमीन के नीचे फंसे 71 लोगों को बचाने की जिम्मेदारी जसवंत ने अपने कंधों पर ली. हालांकि मिशन शुरू होने से पहले ही 6 मजदूरों ने दम तोड़ दिया था. किस तरह जसवंत ये मुश्किल मिशन पूरा करते हैं, ये जानने के लिए आपको थिएटर में ‘मिशन रानीगंज‘ देखनी होगी.

‘मिशन रानीगंज’ के ट्विटर रिव्यू पर एक नजर डाले तो फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. लोगों को फिल्म काफी धमाकेदार लग रही है. इतना ही नहीं लोगों को अक्षय कुमार की एक्टिंग भी काफी पसंद आ रही हैं.कई लोगों का कहना है कि अक्षय कुमार रियल लाइफ कहानी दिखाने के मामले में किंग हैं और उनका प्रदर्शन इस तरह की फिल्मों में धांसू ही रहता हैं. ट्विटर पर आ रही प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद आप भी अक्षय कुमार की फिल्म ‘मिशन रानीगंज- द ग्रेट भारत रेस्क्यू’ देखने के लिए थियेटर पहुंच जाएंगे.

#MissionRaniganj Review : Entertaining . #MissionRaniganj is an emotional, patriotic, and motivational film that is a must-watch for everyone!#AkshayKumar gives a stellar performance. @ParineetiChopra looking beautiful and fantastic performance and all actors good support.… pic.twitter.com/k2qyYQA8NJ

— Vishwajit Patil (@_VishwajitPatil) October 6, 2023