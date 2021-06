Mithun Chakraborty Birthday, Affairs, Girlfriend, Marriage, First Wife Photos: बॉलीवुड की दुनिया में अपने अभिनय और अपने अलग अंदाज़ के लिए मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty Birthday) का आज जन्मदिन है. करीब 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले मिथुन अब 71 साल के हो गए हैं. 16 जून 1950 को हैदराबाद में जन्में इस अभिनेता की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों खूब सुर्ख़ियों में रही है. मिथुन दा की लव लाइफ भी ख़बरों के बीच रही है. आज हम आपको मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी (Mithun Chakraborty First Wife) से मिलवाएंगे जिनके हुस्न के पीछे दुनिया पागल हुआ करती थी. Also Read - सुशांत की मौत और कोरोना के कारण जन्मदिन नहीं मनाएंगे मिथुन चक्रवर्ती, हुए 68 साल के

जी हां, मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी का नाम हेलेना ल्यूक (Helena Luke) है. 70 के दशक में हेलेना फैशन वर्ल्ड का जाना-पहचाना नाम थीं. उनके हुस्न और उनकी खूबसूरती की चर्चा होती थी. हेलेना ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया जिसकी शुरुआत उन्होंने जुदाई फिल्म से की थी. हेलेना ज़्यादा वक़्त तक फ़िल्मी दुनिया का हिस्सा नहीं रह पाईं.

बताया जाता है कि मिथुन हेलेना के प्यार में पागल थे. सुबह से लेकर शाम तक वो उनके साथ ही रहना चाहते थे. साल 1979 को दोनों ने शादी कर ली मगर मिथुन के प्यार की कशिश कम हो गई और यह शादी महज़ 4 महीने ही चल पाई. शादी के बाद ही मिथुन का दिल अब योगिता बाली (Mithun Chakraborty-Yogita Bali Affair) पर आ चुका था जिनसे उन्होंने बाद में शादी भी रचाई. मिथुन ने 1982 में एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी की थी, जो उनकी दूसरी पत्नी हैं.

हेलेना से शादी के पहले मिथुन का सारिका ठाकुर से भी अफेयर था. बता दें कि 80 के दशक के सुपरस्टार का कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रहा. इनमें श्रीदेवी (Mithun Chakraborty-Sridevi Marriage) का नाम भी शामिल है. मिथुन दा को 1980 के दशक में एक्ट्रेस श्रीदेवी से प्यार हो गया था और खबरों के मुताबिक दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली थी.