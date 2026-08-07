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मिथुन चक्रवर्ती की बिगड़ी हालत, मिलने पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी, सोशल मीडिया पर शेयर किया हेल्थ अपडेट

Mithun Chakraborty Hospitalized: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती की हालत अचानक खराब हो गई है. जिसके चलते बीते दिन उनकी एक सर्जरी हुई. उनके भर्ती होने की खबर मिलते ही पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने गए और उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया.

Written by: Sapna Edited by: Sapna
Published: August 7, 2026, 5:55 PM IST
Mithun Da Hospitalized

बॉलीवुड के ‘डिस्को डांसर’ मिथुन चक्रवर्ती की गुरुवार को सर्जरी हुई. जिसमें उनकी बॉडी में लगी धातु (मेटल) की प्लेट को निकाल दिया गया, जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. इसकी जानकारी मिलते ही सीएम शुभेंदु अधिकारी उनकी तबीयत का हालचाल लेने पहुंच गए. जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

मिथुन चक्रवर्ती की हुई सर्जरी

बॉलीवुड के ‘डिस्को डांसर’ मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ने के बाद कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. उनकी गुरुवार रात को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में सर्जरी हुई थी. डॉक्टरों के अनुसार, यह एक छोटी सर्जरी थी, जिसमें उनकी बॉडी में पहले से मौजूद मेटल की प्लेट को निकाल दिया गया है. फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है.

और पढ़ें: Mithun Chakraborty Hospitalized: मिथुन चक्रवर्ती अस्‍पताल में भर्ती, कोलकाता में चल रहा है इलाज

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात

शुक्रवार सुबह पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. इस दौरान उन्होंने इलाज कर रही मेडिकल टीम से भी बातचीत की और अभिनेता के स्वास्थ्य की जानकारी ली.

शुभेंदु अधिकारी ने दिया हेल्थ अपडेट

मिथुन से मुलाकात के बाद उन्होंने उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी शेयर करते हुए फेसबुक पर पोस्ट शेयर की और उसमें लिखा, “मशहूर फिल्म एक्टर और BJP की सेंट्रल कमिटी के मेंबर में से एक, मिथुन चक्रवर्ती, शारीरिक बीमारी की वजह से कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं. मैं आज उनसे मिलने हॉस्पिटल गया था. मैंने उनसे बात की और उनकी शारीरिक हालत के बारे में जानकारी ली. मैं भगवान से उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.”

उन्होंने बताया कि अब मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत सामान्य है और डॉक्टरों की निगरानी में उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है. उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.

2024 में भी अस्पताल में हुए थे भर्ती

जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब मिथुन चक्रवर्ती को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो. इससे पहले फरवरी 2024 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक और सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तब भी शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे थे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी.

फैंस ने ली राहत की सांस

मिथुन चक्रवर्ती के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस में चिंता बढ़ गई थी. हालांकि, सफल सर्जरी और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी मिलने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है.

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