Mithun Chakraborty Collapses on Sets of The Kashmir Files in Mussoorie: बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्‍टार मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. हिंदी सिनेमा के इस दिग्गज अभिनेता की मसूरी में अचानक तबीयत बिगड़ गई है. दरअसल मिथुन इस समय 'कश्मीर फाइल्स (Kashmir Files)' नाम की एक वेबसीरीज की मसूरी में शूटिंग कर रहे हैं और वहीं से उनकी खराब तबियत की जानकारी मिली है.

बताया जा रहा है कि एक्टर की तबियत इतनी बिगड़ गई थी कि वो अस्पताल जाने के लायक भी नहीं थे. इसके बाद होटल में ही सिविल अस्पताल से डॉक्टर्स की एक टीम को उनकी जांच के लिए बुलाया गया था. मगर ताजा जानकारी के अनुसार अब अभिनेता की हालत में सुधार है.

बता दें कि अभिनेता को उल्टी और लूज मोशन की शिकायत है और इसी की वजह से उनकी तबियत बिगड़ गई थी. खबरों की मानें तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए सीरीज की शूटिंग को रद्द कर दिया गया है. बताते चलें कि मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) आखिरी बार 2019 की थ्रिलर फिल्म ‘द ताशकंत फाइल्स’ में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने श्वेता बासू और नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) के साथ मुख्य भूमिका अदा की थी.