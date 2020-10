Mohabbatein turns 20 Aishwarya Rai Shot for Mohabbatein in Lace Saree Amid Freezing Cold Never Complained says Farah Khan-आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म ‘मोहब्बतें’ आज से ठीक 20 साल पहले रिलीज हुई थी. इस खास दिन पर कोरियोग्राफर फराह खान ने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा किया. फिल्म में ऐश्वर्या राय के किरदार पर बात करते हुए फराह ने बताया, “ऐश्वर्या काम के मामले में बेहद प्रोफेश्नल हैं. Also Read - Mirzapur Season 2: श्वेता त्रिपाठी के पास बस एक ही ऑप्शन था बदला लेना, दुश्मनों को गोलियों से भून देना, ऐसे ही नहीं...

लंदन की कंपकपाती ठंड में सफेद लेस की साड़ी पहनना, भींगना, डांस करना, इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की. फिल्म में शाहरुख (खान) व उनकी केमिस्ट्री और 'एक लड़की थी अंजानी सी' कविता को बेहद पसंद किया गया. मेरे ख्याल से फिल्म को आइकॉनिक बनाने में इसमें शामिल कलाकारों का पूरा योगदान रहा है."



साल 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख और ऐश्वर्या के अलावा महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल थे. इनके अलावा, जिम्मी शेरगिल, उदय चोपड़ा, युगल हंसराज, शमिता शेट्टी, प्रीति झिंगयानी, किम शर्मा, अनुपम खेर और अर्चना पूरन सिंह जैसे कलाकारों की भी अहम भूमिकाएं थीं.