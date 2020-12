Mohammed Zeeshan Ayyub Remember his college days while shooting for Tandav- अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के किरदार निभाने और अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिये जाने जाते हैं. वे अमेज़न प्राइम वीडियो पर जल्द रिलीज होने जा रही अपनी अमेज़न ओरिजिनल सीरीज ‘तांडव’ के लिये तैयार हैं. Also Read - रणबीर कपूर ने किया कन्फर्म! आलिया भट्ट बनेंगी दुल्हनियां, फ़ना होंगी सारी दूरियां

एक बेबाक बातचीत में जीशान ने बताया कि इस शो के शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया. उन्होंने कहा, ''तांडव के साथ मैंने अपने कॉलेज के दिनों को दोबारा जिया. हमने उसी कॉलेज और होस्टल में कई कॉलेज सीक्वेंसेस शूट किये, जहाँ मैं पढ़ता था (दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैम्पस). कॉलेज के दिनों पर आगे की जिन्दगी टिकी होती है और उन्हें आसानी से भुलाया नहीं जा सकता. आप कॉलेज कैम्पस में दोस्तों के साथ सारी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त होकर बहुत सारा समय बिताते हैं, आप केवल मस्ती करते हैं और आपको पता नहीं होता है कि इस दौरान कितनी यादें बन रही हैं. और तांडव ने मेरे लिये यही किया. इसने मुझे बीते दिनों की यादों से भर दिया, जिनसे मेरी भावनाएं जुड़ी हैं. असली कॉलेज स्पेस में शूटिंग करने में खूब मजा आया- हमने एक ही बार में कॉलेज के 85 प्रतिशत सीन शूट किये. कैम्पस में शूटिंग करने से मुझे अपने पुराने अच्छे दिन याद आ गये, जब मेरी और दोस्तों की जेबों में ज्यादा पैसा नहीं होता था, लेकिन हम बहुत जिंदादिल थे. गरम चाय और मैगी हमारी मेन डाइट थी और हम क्लासमेट्स के साथ मजाक किया करते थे और तांडव के जरिये मुझे मेरे अच्छे दिनों को दोबारा जीने का मौका मिला.''

उन्होंने आगे कहा, ''हमने मंडी हाउस के लोकल थियेटर्स में भी कुछ सीक्वेंसेस शूट किये हैं. तो मेरी थियेटर के दिनों की यादें भी ताजा हो गईं. सबसे अच्छी बात थी, उस जगह लौटना, जहाँ से मैंने सालों पहले शुरूआत की थी.

हिमांशु किशन मेहरा और अली अब्बास ज़फर द्वारा निर्मित 9 एपिसोड के इस राजनीतिक ड्रामा में कई उम्दा कलाकारों ने अभिनय किया है. इनमें शामिल हैं – सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डिनो मोरिया, कुमुद मिश्रा, गौहर खान, अमायरा दस्तूर, मोहम्मद जीशान अयूब, कृतिका कामरा, सारा जेन डियास, संध्या मृदुल, अनूप सोनी, हितेन तेजवानी, परेश पाहूजा, शोनाली नागरानी, आदि.

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी की पृष्‍ठभूमि पर आधारित, तांडव सीरीज दर्शकों को ताकत के बंद और अस्त-व्यस्त गलियारों के भीतर ले जाएगी और उन लोगों की चालाकियों, पहेलियों और गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएगी, जो ताकतवर बनने के लिये किसी भी हद तक जा सकते हैं. तांडव अली अब्बास ज़फर के साथ डिंपल कपाड़िया का भी डिजिटल डेब्यू है और इसमें एक्टर्स सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान अयूब और सुनील ग्रोवर पहले कभी नहीं देखे गये अवतारों में नजर आयेंगे.

अमेज़न ओरिजिनल सीरीज ‘तांडव’ का प्रीमियर 15 जनवरी, 2021 को होगा और यह भारत तथा 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों के प्राइम मेम्बर्स के लिये उपलब्ध होगी.