Mohan Kapur Dream come true Hollywood Debut in Marvel Studios Series Ms Marvel- बॉलीवुड अभिनेता मोहन कपूर हॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म करने के लिए तैयार हैं. वह आगामी सुपरहीरो वेब श्रृंखला 'मिस मार्वल' में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. यह सीरीज मार्वल कॉमिक्स द्वारा इसी नाम की लोकप्रिय कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है. फिल्मइन्फर्मेशन डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अटलांटा में फिल्माई जा रही सीरीज का पहला ऐपिसोड पूरा हो चुका है. 6 ऐपिसोड के शो का शेड्यूल मार्च या अप्रैल की शुरूआत तक पूरा होने वाला है.

अभिनेता ने इस प्रोजेक्ट या अपनी भूमिका के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी यूनिट्स में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के तरीके से बेहद प्रभावित है. उन्होंने बताया, "कोविड-19 प्रोटोकॉल के मामले में मार्वल टीम अविश्वसनीय है. सीरीज के अभिनेताओं को रेड जोन में क्लीसिफाइड किया गया है, यानि कि जब तक हम शूटिंग करेंगे, तब तक हमें हर हफ्ते में 3 बार कोविड परीक्षण कराना होगा."

पाकिस्तानी मूल की कनाडाई अभिनेत्री इमान वेल्लानी 16 वर्षीय किशोरी कमला खान का रोल निभाएंगी. सीरीज में सागर शेख, अरामिस नाइट, रिश शाह, जेनोबिया श्रॉफ, मैट लिंट्ज, यास्मीन फ्लेचर, लैथ नाकी, एजेर उस्मान, ट्रैविना स्प्रिंगर और निम्रा बुचा भी हैं.

मिस मार्वल के 2021 के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है.