TamilRockers Leak Full Movie Drishyam 2 Online: साउथ एक्टर मोहनलाला (Mohanlal) और मीना स्टारर फिल्म दृश्यम 2 (Drishyam 2) अभी कल ही अमेजन प्राइम (Amazon Prime Video) पर आई थी, लेकिन लगता है कि फिल्म को किसी की नजर लग गई है. दअअसल मोहनलाला (Mohanlal) की फिल्म दृश्यम 2 (Drishyam 2) को तमिलरॉकर्स (TamilRockers) ने ऑनलाइन लीक कर दी है.

Drishyam: The Resumption अमेजन प्राइम (Amazon Prime) पर रिलीज की गई थी. लेकिन फिल्म महज कुछ घंटो के अंदर ही लीक हो गई है. बतया जा रहा है कि फिल्म 'दृश्यम 2' एचजी क्वालिटी में लीक की गई है,पायरेसी साइट तमिलरॉकर्स के साथ-साथ ये फिल्म कई अन्य एप्स पर भी सर्कुलेट की जा रही है. इस फिल्म में मोहनलाल के अलावा, मीना, अंसिबा हासन, एस्तर अनिल, मुरली गोपी और आशा शरत अहम किरदारों में दिखाई देगें.



जेठू जोसेफ के निर्देशन में बनी दृश्यम 2 (Drishyam 2) इस फिल्म को साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म माना जा रहा है. ये फिल्म पिछले साल ही रिलीज के लिए बिल्कुल रेडी थी लेकिन कोरोना काल की वजह से फिल्ममेकर्स को फिल्म रिलीज का फैसला रोकना पड़ा, साल 2013 में आई साउथ की ब्लॉकबस्ट फिल्म दृश्यम 2 (Drishyam 2) का ये अगला भाग है.वहीं अब इस फिल्म का अगला पार्ट भी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन फिल्म तमिलरॉकर्स (TamilRockers) पर आ चुकी है औऱ लोग इसे जमकर डाउनलोड कर रहे हैं.

बता दें कि ‘दृश्यम 2’ (Drishyam 2) 19 फरवरी यानी आज ही आधी रात को अमेजॉन प्राइम (Amazon Prime) पर रिलीज हुई थी, जिसके कुछ घंटों के भीतर ही ये पायरेसी की शिकार हो गई. इस फिल्म को मेकर्स ने थिएटर के बजाए डिजिटल प्लैटफॉर्म पर रिलीज किया है. यह कोई पही बार नहीं है जब तमिलरॉकर्स (TamilRockers) द्वारा कोई नई फिल्म को ऑनलाइन लीक किया गया हो, इसके पहले भी बॉलीवुड और कई सारी वेब सीरिज को तमिलरॉकर्स (TamilRockers) ने लीक कर दिया है.