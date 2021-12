Marakkar Arabikadalinte Simham: मलयालम फिल्म ‘मारक्कर: द लायन ऑफ अरेबियन सी’ (Marakkar) गुरुवार को रिलीज हो गई है. सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) अपनी फिल्म का पहला शो देखने थिएटर पहुंचे. उन्हें देखकर प्रशंसक हैरान हो गए. बारिश के बावजूद, उनके प्रशंसकों ने बारिश में एक झलक पाने के लिए लंबे समय तक अभिनेता का इंतजार किया, आखिरकार उनकी इच्छा पूरी हुई जब वह आधी रात के करीब यहां एक थिएटर में अपनी पत्नी सुचित्रा और फिल्म के निर्माता एंटनी पेरुंबवूर के साथ पहुंचे. पुलिस को स्टार को थिएटर के अंदर ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.यह फिल्म पिछले साल मार्च से रिलीज होने का इंतजार कर रही है, लेकिन कोविड महामारी के बीच इसे स्थगित करना पड़ा और आखिरकार इसे दुनिया भर में 4,100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया.Also Read - Imlie Spoiler Alert: इमली को तलका देगा आदित्य, होने वाले बच्चे के लिए मालिनी को फिर से देगा सारे हक

फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए, मोहनलाल ने कहा कि इससे एक नई शुरूआत हुई है. उम्मीद है ये फिल्म उद्योग के लिए एक नई ताकत बनेंगी. अभिनेता ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग सिनेमाघरों में फिल्म देखने आएं. Also Read - Mumbai Police ने Ranveer Singh की फिल्म '83' के डायलॉग का ऐसे किया इस्तेमाल, Viral हुआ पोस्ट

#Marakkar is definitely not as bad as what those haters says. Yes, screenplay is average. But the two war scenes itself is worth your penny. Such quality making and VFX. Probably the best ever in Indian cinema. And as makers said, film is high on emotional side. 😊 pic.twitter.com/pGF8E84OVY

— amaljith (@AmaljithJithu) December 2, 2021