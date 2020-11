Monalisa And Vikrant bhojpuri celebs Celebrated their First Night In Secret Room-भोजपुरी इंडस्ट्री की जान रह चुकीं मोनालिसा ने बिग बॉस 10 में शो को अंदर ही अपने ब्वॉयफ्रेंड विक्रांत सिंह से शादी कर ली थी. इससे शो को भी अच्छी- खासी टीआरपी मिली थी. हिंदू रीति-रिवाज से ही दोनों की शादी हुई थी. काफी धूम-धाम से ये शादी बिग बॉस के घर में की गई. इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे शामिल हुए थे. रविकिशन भी मोना को बधाई देने शो में पहुंचे थे. Also Read - Bigg Boss 14 : एजाज-कविता की तू तू मैं मैं से परेशान हुए सलमान खान, बीच में छोड़ा शो और...

दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था. बता दें, बिग बॉस ने इस नवविवाहित कपल को घर के अंदर ही सुहागरात मनाने का मौका दिया. शादी के तुरंत बाद इन्हें घर के अंदर बने सीक्रेट रूम में भेज दिया गया. शादी के बाद मनु मजाक में मोनालिसा से कहते हैं प्लान चेंज हो सकता है क्या? शादी के बाद मनु अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए और रो पड़े.

Also Read - Happy Birthday Ileana D'Cruz:सेक्स पर बोल्ड बयान देकर सुर्खियों में आई थीं इलियाना डिक्रूज, नहीं होना चाहतीं...

बता दें, मोनालिसा की अपने पति विक्रांत के साथ रियल लाइफ में भी अच्छी केमेस्ट्री है. दोनों की मुलाकात 2008 में फिल्म के सेट पर हुई थी. फिल्म का नाम था दूल्हा अलबेला.

एक इंटरव्यू में मोनालिसा ने बताया कि शूटिंग का वो वक्त दोनों ने खूब एन्जॉय किया था. मन कर रहा था फिल्म का शेड्यूल खत्म ही ना हो. उसके बाद मुझे एक दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर जाना था. उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है जिसे मैं मिस कर रही हूं. बैचेनी इस कदर बढ़ गई थी कि मैं रह नहीं पा रही थी. मैं फोन पर लगातार विक्रांत से बात करती रहती थी.

वहीं विक्रांत ने भी कहा कि हमारी जिंदगी में काफी लोग आते हैं. लेकिन कुछ दिल को छू जाते हैं. मोना के अंदर भी कोई एटिट्यूड नहीं था. मोना के लिए सेट पर भी हर कोई एक जैसा था. चाहे वो मेकअप मैन हो. चाय देने वाला हो. या फिर कोई भी. मोनालिसा सबसे मिलकर रहती थी. एक परिवार की तरह रहती थी. चूंकि मैं भी अपनी फैमिली को बहुत क्लोज़ हूं इसलिए मुझे लगा मोनालिसा से अच्छी लड़की और कौन होगी.