Monalisa Latest Photos in Saree: छोटे पर्दे और भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अदाकारा मोनालिसा (Monalisa) अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाओं से लोगों को मदहोश करने वाली मोनालिसा के लाखों चाहने वाले हैं. मोनालिसा अक्सर अपने डांस मूव्स से सोशल मीडिया पर तहलका मचाती हैं मगर इस बार उन्होंने अपने देसी लुक से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है. मोनालिसा (Monalisa New Photos) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से चंद घंटे पहले अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो देसी अंदाज़ में भी काफी ग्लैमरस नज़र आ रही हैं. मोनालिसा (Monalisa In Saree) के इस अवतार पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं और प्यार बरसा रहे हैं.

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मोनालिसा (Monalisa Hot Photos) ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हैं. इसके साथ ही वह मैचिंग कलर के ब्लाउज में नजर आ रही हैं. मोनालिसा ने इन फोटोज में किलर पोज़ दिए हैं. माथे पर बिंदी और कानों में झुमके पहनकर मोनालिसा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं. एक फोटो में एक्ट्रेस ने जहां अपना बैक फ्लॉन्ट किया है वहीं एक तस्वीर में उन्होंने अपने परफेक्ट फिगर को भी दिखाया है.

मोनालिसा के फैंस उनके इस अंदाज़ को खूब पसंद कर रहे हैं. उनके फैशन और उनकी स्टाइल की भी तारीफ हो रही है. बता दें कि मोनालिसा ने ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि हिंदी, उड़िया, बंगाली और दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों में भी काम किया है. उन्हें बिग बॉस 10 में भी देखा गया था.