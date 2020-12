Monalisa excited to Play Her Dream Role In Namak Ishq Ka says she knows the reason fighting between the family member- भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने बताया है कि आखिर क्यों टेलीविजन शो एक मेलोड्रामैटिक मोड़ लेते हैं और फिर वे घर या परिवारिक ड्रामा के आसपास घूमते हैं. वर्तमान में नए शो ‘नमक इश्क का’ में नजर आ रहीं मोनालिसा ने बताया, “यह घर-परिवार के लिए बनाया गया है. हम घर पर बैठकर टेलीविजन देखते हैं. मुझे लगता है कि ज्यादातर महिलाएं टीवी देखती हैं. 2 साल के अपने सफर में मैंने यही देखा है.” Also Read - प्रेग्नेंसी में और भी खूबसूरत... कॉन्फिडेंट लगने लगी हैं करीना कपूर, इन तस्वीरों में बेबी बंप संभालते हुए आई नज़र

मोनालिसा के अनुसार, छोटे पर्दे पर दर्शक नाटक और अलौकिक शक्तियों वाली शैलियों के शो को पसंद करते हैं. उन्होंने कहा, "उन्हें इस तरह के शो देखना पसंद आता है जो अलौकिक शक्तियों पर हों, पारिवारिक ड्रामा हों या इमोशनल हों. लोग इन चीजों को पसंद करते हैं इसलिए निर्माता भी वैसे ही शो बनाते हैं."



‘नमक इश्क का’ चमचम नामक एक डांसर की कहानी पर बना है जो शादी करना चाहती है लेकिन समाज उसे बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है.