Monalisa Hot Photos Bhojpuri actress’s topless and covered the body with flowers hotness tough to handle- कियारा आडवाणी ने डब्बू रतनानी के कैलेंडर के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया था. इन तस्वीरों में कियारा टॉपलेस है और पत्ते की ओट लिए खड़ी है. Also Read - Monalisa Bold Photo Shoot: Bhojpuri एक्ट्रेस मोनालिसा ने कराया बोल्ड फोटोशूट, देखें Latest तस्वीरें...

गीले बालों के साथ वो बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. उस वक्त ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. Also Read - सारा अली खान की साड़ी देखकर लोगों ने उड़ाया मजाक- बोले 'महंगी वाली नटराज पेंसिल'

Also Read - Pradip Ghosh death: दुनिया छोड़ गए दिग्गज कलाकार प्रदीप घोष, कोविड-19 से थे संक्रमित

ऐसा ही मिलता-जुलता कुछ फोटोशूट अब भोजपुरी क्वीन मोनालिसा ने करवाया है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का बोल्ड अवतार देखने को मिल रहा है. मोना ने अपने जिस्म पर फूल लपेटे हुए हैं. खुले बाल. कानों में हरे रंग के टॉप्स. हल्की गुलाबी लिपस्टिक में मोनालिसा बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.

बता दें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मोनालिसा तस्वीरें के जरिए अपने अपडेट्स फैंस को देती रहती हैं., एक्ट्रेस अब तक 125 भोजपुरी फिल्में कर चुकी हैं, और इसके साथ ही हिन्दी, बंगाली, ओडिया, तमिल, कन्नड़ और तेलुगू फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.