Also Read - पीले टॉप में खिली-खिली सी नज़र आईं मोनालिसा, आसमां में धूप निकल गई हो जैसे

View this post on Instagram

Ek To Itne Din Baad Nikle Hum.. Tab bhi Yeh Haal hua?? 🙄🙈… 😃😃😃 #comedy #fun #lockdownkebaad #effect ha ha ha