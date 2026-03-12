By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'लव जिहाद नहीं, न धर्म बदला', मोनालिसा ने कहा-बुआ के लड़के से पापा करवा रहे थे शादी, मैं फरमान के साथ खुश हूं
Monalisa marriage controversy: महाकुंभ की वायरल गर्ल ने अपने मुस्लिम ब्वॉयफ्रेंड से मंदिर में शादी कर ली. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा है.
Monalisa Marriage Controversy: महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली बड़ी-बड़ी और भूरी आंखों की वजह से वायरल सेंसेशन बनीं मोनालिसा एक बार फिर अपनी इंटरफेथ मैरिज़ को लेकर चर्चा में आ गई है. सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लव जिहाद बताया जा रहा है, लेकिन अब दोनों ने इसका खंडन किया है.
केरल के मंदिर में की शादी
मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर इलाके में अरुमानूर श्री नैनार देवा मंदिर में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली है. शादी के दौरान मोनालिसा लाल रंग की साड़ी में दिखीं, जबकि फरमान ने सफेद रंग का सफेद कुर्ता और मुंडू पहना हुआ है.
हिंदू-रीति-रिवाजों से की शादी
मोनालिसा और फरहान ने एक इंटरव्यू में सफाई देते हुए कहा कि लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है. उनकी शादी हिंदू रीति-रिवाजों से हुई है.
VIDEO | Thiruvananthapuram, Kerala: “I got married according to Hindu rituals. It is not ‘love jihad’. I respect all religions and consider every religion equal,” says Viral Mahakumbh girl Monalisa.
मोनालिसा ने धर्म नहीं बदला है
मोनालिसा ने कहा, “लोग जो सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है. हमारी शादी पूरी तरह से हिंदू परंपरा से मंदिर में हुई थी. हमारी शादी के दौरान रीति-रिवाजों का पालन किया गया. मेरे पिता भी शायद कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन जो अफवाहें चल रही हैं, वो गलत हैं. हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारे लिए सब धर्म एक समान हैं.”
केरल सरकार ने सपोर्ट किया
फरमान ने भी अपनी बात रखी और केरल सरकार का सपोर्ट किया. फरमान ने कहा, “केरल सरकार ने हमारा सपोर्ट किया, उनको हमारी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया. हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारी शादी में इतने सारे लोग आएंगे. हमें लगा था कि हमारी शादी में कुछ ही लोग होंगे और साधारण तरीके से निपट जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग और मंत्री आए थे. शिक्षा मंत्री आए थे और सभी ने हमें आशीर्वाद दिया और जैसा लोग बोल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है. हमारे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं.”
दोनों की शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. वहीं, यूजर्स जमकर फरमान और मोनालिसा को ट्रोल रहे हैं.
