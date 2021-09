Monalisa In Blue Bikini See Actress Hot And Bold Look: भोजपुरी फिल्मों और हिंदी सीरियल में अपने काम का परचम लहराने वाली अभिनेत्री मोनालिसा (Monalisa) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. मोनालिसा (Monalisa) आए दिन अपने फैंस के साथ वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं, इसी कड़ी में उन्होंने अपने मालदीव वेकेशन को फिर से याद किया है जहां वो पिछले महीने ही गई थी. मोनालिसा (Monalisa) ने ना सिर्फ फोटो बल्कि उन्होंने पिछले दिनों डांस वीडियो भी शेयर किया था. जो उनके फैंस बहुत खूब पसंद आ रहा था.Also Read - पति राज कुंद्रा के जेल से बाहर निकलते ही Shilpa Shetty ने सुनाई ये खुशखबरी, पहली बार करने वाली हैं ये काम

मोनालिसा अक्सर फैन्स के साथ अपने नए-नए डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं. इसी क्रम में उन्होंने अपना एक और डांस वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कॉपी करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'so The Song In Which I Danced ( pyar dilon ka mela hai ) is not on #reels so i matched with another song'. इस वीडियो के देख उनके फैन्स जमकर की तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें 'सुपर्ब' तो कोई 'अमेजिंग' जैसे कमेंट कर रहा है.

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)



इसी बीच अब एक बार फिर से मोनालिसा ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है. उन्होंने ब्लू कलर की बिकिनी (Monalisa Bold look) में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसे देख फैंस के कमेंट्स की इंस्टाग्राम पर बाढ़ आ गई है. मोनालिसा की तस्वीरें मालदीव वेकेशन (Maldives Vacation) की है, जिसे वो अब एक महीने के बाद शेयर कर रही हैं. एक्ट्रेस का ब्लू बिकिनी लुक ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं और उन्होंने उनसे गुजारिश की है कि वो ऐसे होश ना उड़ाया करें.

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)



मोनालिसा के करियर की बात करें तो, भोजपुरी सिनेमा के साथ मोनालिसा ‘सरकार राज’, ‘मनी है तो हनी है’, ‘गंगा पुत्र’ और ‘काफिला’ जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो टीवी शो ‘नमक इस्क का’ से में काम कर रही हैं. इससे पहले उन्हें टीवी शो ‘डायन’ में देखा गया था.