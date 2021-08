Monalisa Bold Look In Red Saree: भोजपुरी क्वीन मोनालिसा (Monalisa) उऩ एक्ट्रेस में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और वह अपने फैंस को अपने प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी देती रहती हैं. हाल ही में मोनालिसा (Monalisa) मालदीव से हॉलीडे मनाकर वापस लौटी हैं औऱ वहां से भी उन्होंने बेहद बोल्ड और हॉट तस्वीरें शेयर की थी. ऐसे में अब मोनालिसा ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो फैंस का होश उड़ा रहे हैं.

छोटे पर्दे पर फैंस को एंटरटेन करने के बाद एक्ट्रेस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लोगों का मनोरंजन करने आ रही हैं. वो यहां भी अपनी अदाएं दिखाकर लोगों को पागल बनाने के लिए तैयार में हैं. मोनालिसा को वेब सीरीज (Monalisa Web Series) 'रात्रि के यात्री 2' (Ratri Ke yatri 2) में कास्ट किया गया है. इसमें उन्हें बोल्ड दिखाया गया है, जिसके कुछ लुक्स एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं.

मोनालिसा ने इंस्टाग्राम (Monalisa Instagram) पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो कि 'रात्रि के यात्री 2' के शूट के दौरान का फोटोशूट है. इनमें एक्ट्रेस का लुक देखते ही बन रहा है.फोटोज शेयर करते हुए लिखा- मुझे अपना काम बहुत पसंद है. हर एक्टिंग प्रोजेक्ट नई शुरुआत लेकर आता है. पहली बार कुछ अलग किरदार निभाने जा रही हूं. रात्रि के यात्री.