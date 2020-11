Monalisa Spending Quality time In Goa With Hubby Vikrant- भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा अपने पति विक्रांत के साथ गोवा में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं और वहां से लगातार अपनी प्यार भरी तस्वीरें शेयर कर रही हैं. गले में लॉकेट और डिफरेंट टॉप में वे बहुत हॉट लग रही हैं. Also Read - बॉलीवुड एक्टर विजय राज गिरफ्तार, को-एक्ट्रेस ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

बात दें, मोनालिसा को घूमना बहुत पसंद है. वे अक्सर विक्रांत के साथ हॉलीडे एन्जॉय करती हुईं दिखाई देती हैं. मोनालिसा ने बिग बॉस 10 में शो को अंदर ही अपने ब्वॉयफ्रेंड विक्रांत सिंह से शादी कर ली थी. इससे शो को भी अच्छी- खासी टीआरपी मिली थी. हिंदू रीति-रिवाज से ही दोनों की शादी हुई थी. Also Read - शाहरुख के बर्थडे पर चमक उठा दुबई का बुर्ज खलीफा, इमोशनल हुए किंग खान, वायरल हुआ वीडियो

काफी धूम-धाम से ये शादी बिग बॉस के घर में की गई. इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे शामिल हुए थे.