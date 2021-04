Monalisa Actress Dancing While Sufferings From Covid 19: भोजपुरी इंडस्ट्री और टीवी में अपना जलवा दिखाने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) को सोशल मीडिया से बेहद प्यार है. एक्ट्रेस अक्सर यहां पर अपने फैंस के साथ अपनी एक से बढ़कर कर लाजवाब तस्वीरें औऱ वीडियो शेयर करती रहती हैं. हालांकि इ दिनों एक्ट्रेस कोरोना से ग्रस्त हैं लेकिन बावजूद इसके उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो डांस करती हुई नजर आ रही हैं. Also Read - रणबीर कपूर के बाद उनकी लेडी लव Alia Bhatt भी कोरोना से संक्रमित, टीवी की इस मशहूर एक्ट्रेस को भी हुआ COVID-19

वीडियो में मोनालिसा(Monalisa) मोनालिसा, सिंगर बी प्राक के गाने बारिश की जाए गाने पर धमाकेदार डांस कर रही हैं. इसव वीडियो को फैंस जमकर लाइक कर रहे हैं. बता दें कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मोनालिसा घर पर क्वरांटीन पर हैं और अपना पूरा ध्यान रख रही हैं.



बता दें कि मोनालिसा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फिलहाल उनके शो ‘नमक इश्क का’ की शूटिंग रोक दी गई है. सबकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद शो का काम दोबारा शुरू किया जाएगा.