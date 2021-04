Monalisas Scuffle Videos As She Was Seeing Doing A Fight: भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार और टीवी एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) इन दिनों कोरोना से रिकवर हो चुकी हैं और एक्ट्रेस इस दौरान सोशल मीडिया पर भी जमकर एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ एस से एक वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं. ऐसे में एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) ने फिर से अपने सोशल मीडिया पर एक कमाल का वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी. Also Read - Monalisa ने डेनिम शॉर्ट्स में दिखाया अपना हॉट अवतार, बी-ग्रेड फिल्मों में कर चुकी हैं काम-Pics

इस वीडियो में मोनालिसा (Monalisa) साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं औऱ साथ ही उनके हाथ में एक डंडा है और वो किसी को-स्टार के साथ फाइट करती हुई नजर आ रही हैं. Also Read - कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी Monalisa दिखा रही हैं अपना जलवा, इस गाने पर किया धमाकेदार डांस- Viral Video



इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में मोनालिसा ने लिखा है, ‘कैट फाइट… ऑन स्क्रीन फाइट-फाइट… ऑफ स्क्रीन फ्रेंड-फ्रेंड.’ जाहरि सी बात है कि ये वीडियो किसी सीन की शूटिंग की जा रही है. मोनालिसा (Monalisa) इन दिनों टीवी शो ‘नमक इस्क का’ (Namak Ishq Ka) में नजर आ रही हैं.