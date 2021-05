Monalisa Western Outfilt Will Blow Your Mind See Actress Hot And Bold Look: मोनालिसा (Monalisa) अपना जलवा भोजपुरी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हिंदी टीवी सीरियल में भी दिखा चुकी हैं और लोग लगातार उनके फैन हो जाते रहे हैं. मोनालिसा (Monalisa) सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं औऱ वो ना केवल अपनो बोल्ड अंदाज बल्कि फोटोशूट और डांस के वीडियो से भी फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. Also Read - Monalisa ने नीले रंग के डीप नेक गाउन में दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें देखकर थम गईं फैंस की सांसे

भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा की कोई भी तस्वीरें या वीडियो शेयर होती हैं और वो तुरंत सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा कर देती है. हाल ही में मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस तस्वीरें साझा की हैं. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इन फोटोज में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ने लाइट स्काई ब्लू कलर की ट्यूनिक ड्रेस कैरी की है.



मोनालिसा (Monalisa Photos) का अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फोटोज मे देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ने लाइट स्काई ब्लू कलर की ट्यूनिक ड्रेस कैरी की है साथ ही ओपन हेयर और न्यूड मेकअप उनके लुक को परफेक्ट बना रहा है. फैंस फोटोज पर कमेंट कर जमकर तारीफ कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by MONNALLISA (@aslimonalisa)



इन दिनों मोनालिसा (Monalisa) ‘नमक इश्क का’ टीवी सीरियल में नजर आ रही हैं. इससे पहले वो टीवी शो ‘नज़र’ में चुड़ैल का किरदार निभाते हुए दिखाई दी थीं. इस किरदार को निभाने के बाद उन्हें काफी काम मिलना शुरु हुआ.