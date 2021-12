Money Heist Announce Spin Off Web Series Of Berlin: नेटफ्लिक्स (Netfilx) पॉपुलर क्राइम ड्रामा सीरीज ‘मनी हाइस्ट’ (Money Heist) के बारे में तो आप जानते ही होंगे और शायदी आपने इसके देखा भी होगा, क्योंकि ये दुनिया में सबसे अधिक देखे जानी वाली वेब सीरीज में से एक है. लेकिन अब फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है. दरअसल ‘मनी हाइस्ट’ (Money Heist) का सफर इस हफ्ते खत्म होने वाला है और आने वाले शुक्रवार को इसके पांचवें सीजन का ‘वॉल्यूम 2’ नेटफ्लिक्स (Netfilx) पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसका ट्रेलर पहले ही भी लोगों के दिलों दिमाग पर छा चुका है. ऐसे में हाल ही में स्पेन के मैड्रिड के पलासियो विस्टेलेग्रे में आयोजित एक फैन इवेंट में फैंस को बेद जबरदस्त सरप्राइज मिला है. दरअसल पॉपुलर वेब सीरीज मनी हिस्ट (Money Heist) का सफर खत्म नहीं हुआ है बल्कि मनी हिस्ट (Money Heist) के सबसे पॉपुलर किरदार बर्लिन के किरादर पर एक जबरदस्त वेब सीरीज आने वाली है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना है.

जल्द वापस आएगा बर्लिन

दरअसल मनी हिस्ट (Money Heist) शो जरूर खत्म हो जाएगा, मगर इसकी कहानी जारी रहेगी. असल में नेटफ्लिक्स (Netfilx) ने इस स्पेनिश क्राइम वेब सीरीज के स्पिन ऑफ बर्लिन (Spin Of Berlin) का एलान किया है, जो फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. बता दें कि इस स्पिन ऑफ सीरीज में शो के प्रमुख किरदार आंद्रेस दे फोनोलोसा यानी बर्लिन की बैक स्टोरी दिखायी जाएगी. जैसा कि आपको याद है बर्लिन मनी हाइस्ट के मुख्य किरदार और मास्टरमाइंड प्रोफेसर यानी अलवारो मोर्ते क बड़ा भाई है और रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में हाइस्ट के दौरान प्रोफेसर के बाद दूसरा सबसे अहम टीम मेंबर था. ऐसे में अब उसकी पूरी जिंदगी की कहानी पर ये स्टोरी दिखायी जाएगी.

Este atraco llega a su fin… pero la historia continúa… Berlín 2023, solo en Netflix.

This heist might come to an end… But the story continues… Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 30, 2021