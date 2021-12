Money Heist Season 5 volume 2 Twitter Review: लोकप्रिय स्पैनिश ड्रामा वेब सीरीज मनी हाइस्ट का पांचवा सीजन (Money Heist Season 5) का रिलीज पार्ट आज नेटफिलक्स (Netflix) ने जारी कर दिया है और मनी हाइस्ट सीजन 5 (Money Heist Season 5) में कुल मिलाकर पांच एपिसोड हैं. बता दें कि मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 1 (Money Heist season 5- Volume 1) इसी साल सितंबर में आया था और इसे दुनियाभर में करीब 69 million लोगों ने देखा था. जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम 2 (Volume 2) में अब ये दिखाया जाएगा कि आखिर कैसे पूरी टीम बैंक से बाहर आती है और लूटा हुआ सोना किसी तरह से बाहर आता है. हालांकि इस दौरान कहानी में कई सारे नए मोड़ आते हैं. ऐसे में करीब तीन महीने के बाद दूसरा भाग आया है और जैसा कि आप जानते हैं सीजन 5 में टोक्यो (Ursula Corbero) की मौत हो जाती है. ऐसे में अब देखना है कि प्रोफेसर (Alvaro Morte) बाकि के पांच एपिसोड में कैसे बैंक में बचे हुए लोगों को कैसे बाहर लेकर आते हैं. ऐसे में सीजन 5 को आखिरी बार देखकर हर कोई इमोशनल हो गया है औऱ सोशल मीडिया पर फैंस अपने पंसदीदा वेब सीरीज मनी हाइस्ट (Money Heist) को अलविदा कह रहे हैं.Also Read - Abhishek Bachchan: बेटी आराध्या को ट्रोल करने वालों को पर निकला अभिषेक बच्चन का गुस्सा, कहा- 'कुछ कहना है...'

जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम 2 (Volume 2) में अब ये दिखाया जाएगा कि आखिरआखिर कैसे पूरी टीम बैंक से बाहर आती है और लूटा हुआ सोना किसी तरह से बाहर आता है. हालांकि इस दौरान कहानी में कई सारे नए मोड़ आते हैं. ऐसे में एक बार फिर से अल्वारो मोर्टे (Álvaro Morte) उर्फ प्रोफेसर के दिमाग की सोच ने हर किसी का होश उड़ा दिए हैं और सोशल मीडिया पर फैंस केवल इसी की बातें कर रहे हैं. Also Read - Most Searched 2021: शाहरुख से ज्यादा उनके बेटे आर्यन को लोगों ने किया सर्च, सिद्धार्थ शुक्ला भी टॉप में शामिल



वहीं कुछ फैन ने लिखा है डैम प्रोफेसर!!! सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ. बता दें कि अल्वारो मोर्टे (Álvaro Morte) उर्फ प्रोफेसर और इस बार इंस्पेक्टर एलिसिया सिएरा (Alicia Sierra) यानी की एक्ट्रेस नजवा निमरी (Najwa Nimri) के साथ मिलकर इस पूरी कहानी में नए-नए मोड़ लेकर आएंगे. Also Read - Vicky-Katrina Wedding: क्या कोर्ट मैरेज करने कैटरीना कैफ के घर पहुंचे Vicky Kaushal! देखें वायरल वीडियो



वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा है अलविदा प्रोफेसर आप हमेशा याद रहेंगे एक सबेस कमाल के किरदार के तौर पर और आपको हम हमेशा मिस करेंगे. हमें उम्मीद है कि बरर्लिन 2023 देखने में और मजा आएगा.

#MoneyHeistFinale

Adios Profesora 💕 @AlvaroMorte 🔥 #SergieMarquina will be remembered as one of the best characters of all time 💥

He will be missed! But i am hoping for an origin series..Just Like #Berlin is coming up on 2023.👏#Moneyheist5

