ED books Raj Kundra for money laundering in porn case: पॉर्न केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, दरअसल ED ने उन्हें अपनी रडार पर लेना शुरू कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने पोर्नोग्राफी मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, उनके खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट(FEMA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि ये केस पिछले साल सामने आया था. इस मामले में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को 20 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था, उन पर पोर्न फिल्में बनाने का आरोप लगा था, हालांकि फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं.

दरअसल, राज कुंद्रा पर HotShots नाम के एप के जरिए अश्लील फिल्में शेयर करने का आरोप है। इन्हीं पोर्न फिल्मों की कमाई राज कुंद्रा की कंपनी में 13 अलग-अलग अकाउंट्स से भेजे गए हैं। ईडी की जांच के मुताबिक फरवरी 2019 में राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी. इसके बाद हॉटशॉट्स एप को डेवलप किया गया। जिसके बाद इस एप को कुंद्रा ने ब्रिटेन की केनरिंन कंपनी को 25 हजार डालर में बेच दिया. इस कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा के जीजा हैं. हॉटशॉट्स एप के मेंटेनेंस के लिए केनरिंन और राज कुंद्रा की कंपनी विहान ने टाई अप था. इसी को लेकर अलग-अलग 13 बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुआ, जिसे ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देख रही है.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब राज कुद्रा समेत पांच अन्य आरोपियों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. ईडी फिलहाल राज कुंद्रा और अन्य आरोपियों के फाइनैंशल ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है, जिसमें विदेशों में रहने वाले भी शामिल हैं. ईडी के सूत्रों ने बताया कि जुटाई गई जानकारी की जांच के बाद यह केस दर्ज किया गया था. अब ईडी कुछ दिन बाद इस केस से जुड़े लोगों को समन भेजना शुरू करेगा. इससे पहले, ईडी ने कुंद्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुंबई पुलिस की एफआईआर की कॉपी मंगवाई थी. साथ ही आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र की कॉपियां भी मांगी थीं.