Money Laundering Case: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को समन भेजा है. पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 26 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले में हाल ही में दायर पूरक आरोपपत्र (Supplementary ChargeSheet) पर यह संज्ञान लिया है.

Meanwhile, a lawyer appearing for Delhi Police’s Economic Offences Wing informed the court that actor Jacqueline Fernandez has been also summoned by Delhi Police on September 12, 2022, to join the probe.

