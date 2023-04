Moonbin Death: एस्ट्रो मेंबर मूनबिन का 25 साल की उम्र में निधन, आत्महत्या की आशंका

ASTRO’S Moonbin Dies by Suicide: दक्षिण कोरियाई गायक, अभिनेता, नर्तक और मॉडल एस्ट्रो के मूनबिन ने आत्महत्या कर ली है. 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है. युवा के-पॉप स्टार ने सियोल के गंगनम जिले में अपने अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली. वह दक्षिण कोरियाई लड़कों के समूह एस्ट्रो और इसकी उप-इकाई मूनबिन और संहा के सदस्य हैं. एक दक्षिण कोरियाई मनोरंजन पोर्टल ने दावा किया है कि पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि मूनबिन ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है.

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, मूनबिन 19 अप्रैल को रात करीब आठ बजकर 10 मिनट पर अपने घर में मृत पाए गए. जानकारी के मुताबिक घटना के बाद मैनेजर ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. हालांकि, उनकी एजेंसी फैंटेगियो ने अभी तक सिंगर के मौत के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है. बता दें कि एस्ट्रो यूनिट मेंबर मूनबिन ने सान्हा के साथ अपनी वापसी की थी और वे एक फैन कॉन टूर की मेजबानी करने वाले थे.

आयोजकों ने अब एक बयान जारी कर कहा है, ”भारी मन से हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 2023 मूनबॉन एंड सान्हा फैन कॉन टूर: जकार्ता में 13 मई को होने वाला डिफ्यूजन रद्द किया जाता है.लंबी चर्चा और विचार के बाद, हमें अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इसे रद्द करना पड़ा’. बात करें मूनबिन की तो वो 2016 में बॉय बैंड एस्ट्रो में शामिल होने से पहले मूनबिन एक अभिनेता और मॉडल थे, उन्होंने मूनबिन और संहा नामक एक उप-समूह के साथ भी प्रदर्शन किया. एस्ट्रो में शामिल होने से पहले एक बच्चे के रूप में फंटागियो के प्रशिक्षु कार्यक्रम में शामिल हुए. समूह मूल रूप से छह कलाकार थे, लेकिन फरवरी 2023 में एक सदस्य छोड़ दिया गया.