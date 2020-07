Mother India actress Kumkum dies at 86- जानी-मानी अभिनेत्री कुमकुम का मंगलवार को निधन हो गया है. वे 86 साल की थीं. उनका असली नाम जेबुनिस्सा था. कुमकुम ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. Also Read - अमित साध की जगह अमित शाह को 'virtual hug' भेजने वाले विद्युत जामवाल को इस बात की है बहुत खुशी...

बिहार के हुसैनाबाद में जन्मी कुमकम ने 'मदर इंडिया', 'मिस्टर एक्स इन बॉम्बे', 'सन ऑफ इंडिया', 'कोहिनूर', 'नया दौर', 'दो आंखें बाहर हाथ, 'ललकार', 'एक कंवारा, एक कंवारी', 'जलते बदन', 'किंग कॉन्ग' जैसी फिल्मों में अभिनय किया. अभिनेता नावेद जाफरी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा- हमने एक और रत्न खो दिया. कुमकुम हमारी फैमिली का हिस्सा थीं. बेहतरीन अदाकार के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी थीं.

Beautiful n talented actress of yesterday.. who did many super hit films n great songs .. passed away today .. may God bless her soul n my heartiest condolence n prayers to her family .. RIP 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/FG2yRekj3x

— Anil Sharma (@Anilsharma_dir) July 28, 2020