Rakhee Gulzar Unseen Photos: बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जो अपने ज़माने में खूब मशहूर थे मगर गुज़रते वक़्त के साथ वो गुमनाम हो गए. इसी लिस्ट में शामिल है 70 के दशक की जानी-मानी अभिनेत्री राखी गुलज़ार. कभी अपने हुस्न और अपनी नज़ाकत से लोगों को अपना दीवाना बना लेनी वाली यह अदाकारा (Rakhee Gulzar) आज वक़्त की आंधी में कहीं गुम हो गई हैं. अपने फ़िल्मी सफर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली राखी आज पहचान में नहीं आती हैं.

साल 1967 में महज 20 साल की उम्र में अपनी पहली बंगाली फिल्म 'मधु बारन' से अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली राखी की खूबसूरती की लोग मिसाल दिया करते थे. राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था. वे 73 साल की हो चुकी हैं और अब इस उम्र में उन्हें कोई भी एक नज़र में देखकर पहचान नहीं पाता है.

मशहूर फिल्म ‘करण-अर्जुन’ में सलमान खान और शाहरुख़ खान की मां का किरदार निभाने वाली राखी की ज़िंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी है. कभी लंबे सुनहरे बाल, नशीली आंखों की मालकिन रही राखी के सिर पर अब बाल भी नहीं बचे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हैं जिनमें उनका यह बदला हुआ और बूढ़ा रूप दिखाई दे रहा है. राखी गुलजार अब अपने फार्म हाउस में खेती करती हैं और जानवरों को चारा खिलाती हैं.

बता दें कि राखी की पहली शादी छोटी उम्र में बंगाली फिल्म निर्देशक अजय बिश्वास के साथ हुई थी जो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई. बाद में राखी ने मशहूर गीतकार, कवी और फिल्म निर्देशक गुलज़ार से शादी कर ली मगर यह रिश्ता भी ज़्यादा वक़्त तक नहीं चल सका.

गौरतलब है कि राखी ने अपने करियर में परोमा, त्रिशूल, बेमिसाल, मुकद्दर का सिकंदर, कभी कभी, जीवन मृत्यु, राम लखन, काला पत्थर, शर्मीली और करण अर्जुन जैसी कई फिल्मों में काम किया है जिन्हें आज भी याद किया जाता है.