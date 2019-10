मुंबई: फिल्म ‘मोतीचूर चकनाचूर’ (Motichoor Chaknachoor) का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और आथिया शेट्टी (Athiya Shetty) लीड रोल में हैं. यह फिल्म शादी से संबंधित कॉमेडी पर आधारित है जिसमें मनोरंजन का तड़का जमकर लगाया गया है. देवमित्रा विश्वाल (Debamitra Biswal) द्वारा निर्देशित इस फिल्म को किरन जावेरी भाटिया (Kiran Bhatia) ने ‘वुडपेकर मूवीज’ के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. भाटिया का कहना है कि प्रोड्क्शन कंपनी का पूरा ध्यान सटीक कहानी पर केंद्रित है.

फिल्म के कंटेंट हेड और प्रोड्यूसर भाटिया ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि ‘वुडपेकर मूवीज’ (Woodpecker Movies Production)अच्छी विषय सामग्री पर ध्यान केंद्रित करती है और जिन्हें अच्छे से स्वीकारा गया है. हम खुश हैं कि लोगों को ट्रेलर (‘मोतीचूर चकनाचूर’) पसंद आई, कंटेंट से प्रेरित फिल्मों को वापस लाने के हमारे विश्वास को यह दृढ़ बनाता है.

Nawazuddin Siddiqui and Athiya Shetty… First look poster of #MotichoorChaknachoor… Directed by Debamitra Biswal… Viacom18 Studios presentation… 15 Nov 2019 release. pic.twitter.com/XQxwRO4Khp

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 12, 2019