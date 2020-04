नई दिल्ली: पूरा देश इस वक़्त कोरोना वायरस का सामना कर रहा है. इस महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों, सैन्यकर्मियों, सफाईकर्मियों और डॉक्टर्स द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इन जाबांज कोरोना वारियर्स के सम्मान में टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने अपना 47वां जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया. लेकिन इसी बीच इस ख़ास मौके पर सचिन की ज़िंदगी से प्रेरित हुई फिल्म ‘गॉड ऑफ क्रिकेट’ (God of cricket) का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. Also Read - रवि शास्त्री की 30 मिनट वाली सलाह ने कैसे बदली सचिन तेंदुलकर की जिंदगी, जानिए

इस मोशन पोस्टर के पीछे महेश भट्ट ने अपनी आवाज़ दी है. फिल्म निर्माता विनय भारद्वाज (Vinay Bhardwaj) ने इस फिल्म से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें भी सामने रखी हैं. इस 42 सेकंड के मोशन पोस्टर में वो सब कुछ है जिससे कोई भी इंसान इंस्पायर हो जाए. “जब गॉड ने कहा खेलना है तो बस खेलना है”, इस पंक्ति में जो ज़िद्द है उसी ने शायद सचिन को ‘भगवान’ का ओहदा दिया है. Also Read - 'विराट कोहली में है वो 3 चीजें जिसके दम पर तोड़ सकते हैं अपने आदर्श के रिकॉर्ड'

इस पोस्टर को फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, “एक सच्चा हीरो जानता है कि अभाी तूफान हो सकता है, लेकिन बारिश हमेशा के लिए नहीं होती.” Also Read - सचिन के 47वें बर्थडे पर रोहित शर्मा ने गिनाए उनके साथ बिताए 5 सर्वश्रेष्ठ पल

