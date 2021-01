Mouni Roy Bold Pics Viral on Social Media after National Stock Exchange Shares Sizzling Photos- टीवी की नागिन मौनी रॉय की खूबसूरती के लोग कितने कायल हैं National Stock Exchange की एक गलती से ये पता चल गया. दरअसल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने ट्विटर हैंडल से मौनी रॉय की कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर कर दीं. हालांकि उनसे ऐसा गलती से हुआ था. जिसके बाद असुविधा के लिए फॉलोअर्स से माफी भी मांगी गई थी. लेकिन लोगों को मजाक बनाने का एक मौका और मिल गया. एक यूजर ने लिखा, ‘मार्केट थोड़ा क्या उछाल मारा, एनएसई मस्तीबाजी के मूड में आ गया. वहीं एक ने लिखा- ‘अरे कोई गलती नहीं थी, ऐसे ही गलती करते रहा करो.’ Also Read - हुस्न की तपिश से भरी हैं Rasika Dugal की ये 10 तस्वीरें, कालीन भैया की तरह बीना त्रिपाठी पर कुर्बान हुए कई परवाने

बता दें, मौनी का सपना फौज में जाने का था. लेकिन फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर के रूप में करियर बनाना चाहा लेकिन बन गईं एक अभिनेत्री. कोलकाता की रहने वाली मौनी राय सोशल क्वीन है और लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं.

Today there was an unwanted post on NSE handle at 12:25 p.m. It was a human error made by the agency handling NSE account and there was no hacking. Our sincere apologies to our followers for the inconvenience caused.

— NSEIndia (@NSEIndia) January 9, 2021