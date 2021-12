Mouni Roy To Tie The Knot With Boyfriend Suraj Nambiar Here: मौनी रॉय (Mouni Roy) अपने बॉयफ्रेंड सूरज नंबियार (Suraj Nambiar) को लेकर बहुत दिनों से चर्चा में हैं कि ये कपल भी अगले साल जनवरी के महीने में शादी करने वाले हैं. हालांकि अभी तक मौनी रॉय (Mouni Roy) की तरफ से इस खबर को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में विक्की-कैटरीना (Katrina Kaif-Vicky Kaushal) ने शादी की है जिसके बाद से लगातार ही कई सारे सेलेब की शादी की खबरें आ रही हैं वहीं टीवी की एक्ट्रेस अंकिता-विक्की (Ankita-Vicky Wedding) ने शादी की है और अब खबरें आ रही है कि नए साल के मौके पर टीवी की नागिन मौनी रॉय (Mouni Roy) जल्द ही अपने प्यार सूरज नंबियार (Suraj Nambiar) के साथ सात फेरे लेने वाली हैं. मौनी रॉय (Mouni Roy) उन एक्ट्रेस में एक हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं और लंबे समय से चल रही है. पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि वो दुबई में अपने बॉयफ्रेंड सूरज नंबियार (Suraj Nambiar) के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी. लेकिन, अब मौनी रॉय (Mouni Roy) ने अपनी शादी की प्लानिंग में कई बदलाव किए हैं.Also Read - Mouni Roy-Suraj Nambiar Wedding, जानें सारी डिटेल, कब बनेंगी दुल्हनिया? कहां होगी शादी?

दुबई नहीं भारत में होगी शादी

हाल ही में मीडिया में आई खबरों के मुताबिक नागिन एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) अब बाकि सेलेब्स की तरह ही भारत में अपनी शादी करेंगी, ताकि उनका परिवार और दोस्त इस शादी का हिस्सा बन सकें. फलिहाल मौनी रॉय (Mouni Roy) अपने दोस्तों के साथ गोवा में छुट्टी बिता रही हैं. मौनी रॉय अपने परिवार और दोस्तों के बीच ही अब शादी करना चाहती हैं. मौनी रॉय और सूरज नंबियार अगले साल जनवरी के आखिरी सप्ताह में शादी करेंगे. Also Read - Mouni Roy Wedding: टीवी की 'नागिन' मौनी रॉय की वेडिंग डेट हुई लीक, कब और कहां होगी शादी? यहां जानें डिटेल्स

View this post on Instagram A post shared by mon (@imouniroy)



अगले साल होगी शादी

रिपोर्ट के अनुसार, ‘चूंकि अब सब कुछ धीरे-धीरे लगभग नॉर्मल हो गया है इसलिए सूरज नंबियार और मौनी रॉय जनवरी 2022 में वो शादी कर लेंगे.’ आपको बता दें कि मौनी रॉय के बॉयफ्रेंड बैंकर और दुबई में बिजनसमैन हैं. वो बैंगलुरु के जैन परिवार से संबंध रखते हैं. वहीं, मौनी रॉय पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं. फिल्मों की बात करें तो मौनी रॉय जी5 की फिल्म ‘लंदन कॉन्फिडेंशियल’ में देखा गया था. यह फिल्म सितंबर 2020 में रिलीज हुई थी. मौनी रॉय को इंतजार ब्रह्मास्त्र का है जिसमें वो अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगी. Also Read - Mouni Roy Marriage: क्या शादी के बंधन में बंधने वाली हैं मौनी रॉय? इस शख्स के साथ लेंगी सात फेरे, तैयारियां शुरू...