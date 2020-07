Mouni Roy Finally reached mumbai from dubai after 4 months of lockdown- बॉलीवुड एक्ट्रेस कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन की वजह से अबु धाबी में फंसी थी. अब वे फाइनली मुंबई पहुंच गई हैं. अपने देश पहुंचने की खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है. मौनी ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ इंडिया पहुंचने की जानकारी शेयर की. Also Read - Lockdown Again In India: देश में बदले रूप में लौट रहा लॉकडाउन, आज से इन शहरों में होगी तालाबंदी

एक्ट्रेस ने इंस्टा पर एक स्टोरी भी शेयर की जिसमें वो मास्क लगाए नज़र आ रही हैं. लेकिन ऐसे में उनसे एक गलती हो गई. दरअसल, मौनी का मास्क नाक की बजाय मुंह पर था. फैंस ने उनकी ये बात पकड़ ली और ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक ने लिखा है, ‘मास्क नाक पर डालो न…’ Also Read - कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 40 हजार पार, 73 और मरीजों की मौत

बता दें, मौनी रॉय ने 2005 से ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी. एकता कपूर के निर्देशित ‘नागिन’ में भी उनके अभिनय को बहुत पसंद किया गया था.अब मौनी फिल्‍म ‘ब्रहास्त्र’ में नजर आएंगी. उनके आलावा इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्‍चन भी नज़र आएंगे.