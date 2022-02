Mouni Roy goes bold during honeymoon share monokini Pictures: टीवी की नागिन मौनी रॉय (Mouni Roy) ने कुछ दिनों पहले ही अपने प्यार लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नांबियार (Suraj Nambiar) के साथ सात फेरे लिए है. बता दें कि इस कपल ने बंगाली और साउथ इंडियन अंदाज में शादी की थी और इनकी तस्वीरें और वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, ऐसे में गोवा में शादी करने के बाद अब ये कपल कश्मीर में अपना हनीमून मना रहा है (Mouni Roy Suraj Nambiar Honeymoon)और यहां से भी एक्ट्रेस लगातार अपनी एक से बढ़कर एक कमाल की फोटो शेयर की हैं जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा. मौनी कश्मीर में सूरज के साथ अपने हनीमून को एन्जॉय कर रही हैं और शादी की तस्वीरों का तांता खत्म नहीं हुआ था कि एक्ट्रेस की हनीमून की झलकियों सामने आने लगीं हैं. (Mouni Roy Suraj Nambiar Pictures)Also Read - कभी किराए के एक छोटे से घर में रहते थे Shah Rukh Khan और गौरी खान, देखें Inside Photos

ऐसे में अब मौनी ने एक ऐसी फोटो शेयर की है जिसमें वो बर्फ के सामने कातिल अदाओं में नजर आ रही हैं. दरअसल मौनी रॉय ने शादी के बाद भी अपना जलवा बरकरार रखा है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर ब्लैक मोनोकिनी पहनकर फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बाहर बर्फ की चादर है और अंदर वो मोनोकिनी पहनकर आग लगा रही हैं और फैंस इन तस्वीरों को देखकर जमकर एक्ट्रेस पर प्यार लुटा रहे हैं. Also Read - Lata Mangeshkar Asthi Visarjan: नासिक में हुआ लता दीदी का अस्थि विसर्जन, इन जगहों पर भी जाएगा परिवार

View this post on Instagram A post shared by mon (@imouniroy)



मौनी ने इंस्टाग्राम पेज पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखने के बाद लोगों के पसीने छूट गए हैं. सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मौनी ब्लैक कलर की कट-आउट मोनोकिनी पहने नजर आ रही हैं. यहां वह वाकई काफी ग्लैमरस और हॉट लग रही हैं. मौनी की इस मोनोकिनी का बैकलेस लुक है. इस दौरान वह अपनी टोंड बॉडी फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. Also Read - Viral Video: इस छोटी आलिया ने गंगूबाई काठियावाड़ी के डायलॉग में दिखाए तेवर, बोलीं- तुम ज़मीन पर ही अच्छी लगती हो

View this post on Instagram A post shared by mon (@imouniroy)



मौनी राय इन दिनों कश्मीर के गुलमर्ग मे हैं, जहां पर वो जमकर मस्ती कर रही हैं और उनकी तस्वीरें आते ही वायरल हो जा रही हैं. कश्मीर में हनीमून एंजॉय कर रही है मौनी जहां पहले बर्फबारी की फोटोज शेयर कर रही थीं तो कभी पति के साथ रोमांस की फोटो. मौनी की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं. फैंस के साथ-साथ तमाम सेलेब्स उनकी तस्वीरों पर कमेंट कर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. यहां उनके चाहने वाले मौनी की तारीफ कर रहे हैं. लोगों के लिए उनकी कातिलाना अदाओं से नजरें हटाना मुश्किल हो गया है.