Mouni Roy Heads To Goa For Wedding With Suraj Nambiar: मौनी रॉय (Mouni Roy) अपने बिजनेसमैन ब्वॉयफ्रेंड सूजर नांबियार (Suraj Nambiar) संग 27 जनवरी को शादी करने जा रही हैं. (Mouni Roy Suraj Nambiar Wedding) बता दें कि शादी से ठीक दो तीन पहले एक्ट्रेस मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट की गईं, मौनी रॉय की शादी की खबरें लगातार वायरल हो रही हैं. मौनी रॉयकी शादी की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं और रस्में भी शुरू होने वाली हैं. मौनी (Mouni Roy Wedding) रस्मों से पहले गोवा (Mouni Roy heads to Goa) के लिए रवाना हो चुकी हैं. हालांकि अभी तक मौनी की शादी को लेकर किसी तरह की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई थी लेकिन अब खुद एक्ट्रेस ने इस पर मुहर लगा दी है. दरअसल कल सेलिब्रिटी पैपराजी विरल भयानी (Viral Bhayani) ने मौनी रॉय को अपने कैमरे में कैद कर लिया और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है. इस वीडियो में नेवी ब्लू कलर के आउटफिट में ब्लैक गॉगल्स लगाए मौनी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.

इस वीडियो में दिख रहा है कि मौनी पैपराजी को देख मास्क उतारकर पोज देती हैं तो पैपराजी कहते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो 27 को आपकी वेडिंग हैं. इस पर मौनी बिना कुछ बोले आगे निकल आ जाती हैं और अपनी कार में बैठकर शादी के लिए बधाई मिलने पर थैंक यू कह कर स्माइल देती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौनी रॉय अपने बिजनेसमैन ब्वॉयफ्रेंड सूजर नांबियार संग 27 जनवरी को शादी करने जा रही हैं. देखिए वीडियो-

शादी की खबरों के बीच उनके एयरपोर्ट पर नजर आने के बाद माना जा रहा है कि मौनी गोवा के लिए रवाना हो गई हैं. गौर करने की बात ये भी है कि एयरपोर्ट पर जिस वक्त पापाराजी मौनी रॉय की तस्वीरें ले रहे थे तभी उन्होंने मौनी को शुभकामनाएं और बधाइयां दीं. मौनी रॉय ने पापाराजी की बधाइयों का जवाब- थैंक्यू और शुक्रिया कहकर दिया.

सामने आई खबरों के मुताबिक पिछले साल की शुरुआत में मौनी और सूरज नांबियार का रोका हुआ था और यह रोका मंदिरा बेदी के घर हुआ था. वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक शादी में सिर्फ 50 लोगों के शरीक होने की खबर है और कोविड के चलते लगाई गई पाबंदियों के चलते ऐसा किया गया है. बता दें कि मौनी रॉय जल्द ही फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में काम करती नजर आएंगी.