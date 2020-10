Mouni Roy hot and sexy latest Pics lying on Tree- टीवी की ‘नागिन’ मौनी राय का फैशन सेंस कमाल का है. कुछ वक्त पहले मौनी ने एक तस्वीर की थी जिसमें वो सफेद कमीज से साइकलिंग करती हुईं नज़र आई थी. जिसके बाद फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. अब टीवी की नागिन ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसमें वो पेड़ पर लेटी हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - फिल्म 376D: गैंगरेप का शिकार हुए एक लड़के के दर्द की कहानी, हर चीख खून के आंसू रोती है

उनके खुले बाल हवा में लहरा रहे हैं. ब्लू कलर की शेडिड मेक्सी ड्रेस मौनी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. बता दें, मौनी रॉय ने 2005 से ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी. एकता कपूर के निर्देशित 'नागिन' में भी उनके अभिनय को बहुत पसंद किया गया था.

मौनी राय की इस तस्वीर पर फैंस ने कई कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा- ‘अरे ई तो नागिन है’ वो भी इतनी स्लिम…’.