Mouni Roy Looks gorgeous in White Chikangari Suit– बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी राय अपनी लेटेस्ट तस्वीरों और वीडियो से सोशल मीडिया पर अपडेट रहती हैं. हाल ही में मौनी ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वे व्हाइट कलर के चिकन कारीगरी के सूट में नज़र आ रही हैं. मौनी ने कानों में सिल्वर झुमके पहने हुए हैं. और गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई हुई है. बता दें, मौनी टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं. हालांकि अब वो बॉलीवुड में भी फिल्में कर रही हैं. Also Read - इतना आसान नहीं है इंडस्ट्री में सर्वाइव करना, राम कपूर ने बताया कितने आए उतार-चढ़ाव

बता दें, अब मौनी फिल्‍म ‘ब्रहास्त्र’ में नजर आएंगी. उनके आलावा इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्‍चन भी नज़र आएंगे.