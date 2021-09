Mouni’s hot and bold look in black tube top: छोटे पर्दे की नागिन मौनी रॉय (Mouni Roy) उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो ना केवल अपने काम की वजह से मशहूर हैं बल्कि वो अपने सोशल मीडिया की वजह से भी खासी जानी जाती हैं और वहां पर वो अक्सर अपने वेकेशन की तस्वीरें और साथ ही फोटशूट शेयर करती रहती हैं जिसमें उनका हॉट और बोल्ड लुक देखकर फैंस दिवाने हो जाते हैं. ऐसे में अब एक बार फिर से मौनी रॉय (Mouni Roy) ने अपनी अदाओं से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.Also Read - गौतमी कपूर ने शेयर की अपने हनीमून की अनदेखी और रोमांटिक तस्वीर, बिकिनी में देख फैंस हुए घायल

मौनी रॉय (Mouni Roy) ने ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इन फोटोज में उन्होंने ब्लैक कलर का ट्यूब टॉप पहना हुआ है और उसे ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट के साथ कैरी किया है. इन फोटोज में बेहद कमालकी लग रही हैं औऱ साथ ही उनका फिगर भी निखर कर रहा है. एक्ट्रेस ने अपने लुक को बेहद सिंपल रखा हुआ है.

इसके अलावा मौनी रॉय ने इन तस्वीरों में कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है, उन्होंने केवल एक गोल्ड चेन वो भी छोटे से पेंडेंट के साथ पहनी हुई हैं. मौनी की इन तस्वीरों को उनके फैंस और दोस्त खूब पसंद कर रहे हैं. कई लोग कमेंट कर मौनी रॉय को खूबसूरत बता रहे हैं, तो वहीं उनके कई फैंस तो अभिनेत्री की इन तस्वीरों पर अपना दिल हार बैठे हैं.

बता दें कि इससे पहले मौनी रॉय ने एक फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की थीं, इस फोटोशूट में मौनी ने शर्ट पहनी थी और उन्होंने उस शर्ट के बटन पूरी तरह से खुले रखे थे. इन तस्वीरों में भी मौनी की हॉटनेस को देखकर लोग हक्के- बक्के रह गए थे. मौनी रॉय (Mouni Roy) का हालही में नया गाना ‘बैठे-बैठे’ रिलीज हुआ है. वहीं इससे पहले ‘पतली कमरिया’ गाने में उन्हें देखा गया था. अब वह अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी.