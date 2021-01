Mouni Roy To Get Married Soon: जहां एक तरफ खबर है कि वरुण धवन गर्लफ्रेंड नताशा दलाल संग शादी करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब खबर है कि मौनी रॉय भी जल्द शादी की खबर सुनाने वाली हैं. बता दें कि मौनी काफी लंबे से दुबई में है और वो वहीं पर अपना प्यार पा चुकी हैं औऱ उन्हीं के साथ अपने नए लाइफ की शुरुआत करने जा रही हैं. Also Read - National Stock Exchange ने शेयर कर दी Mouni Roy की हॉट तस्वीरें, यूजर्स बोले-ऐसी सेक्सी गलती, Naughty NSE.'

दरअसल सोशल मीडिया पर जमकर खबरें वायरल हो रही हैं कि साल 2021 में मौनी भी अपने रिश्ते पर मुहर लगाएंगी. दरअसल अपनी बहन के साथ दुबई में कई महीनों से हैं और उनका लव अफेयर इन दिनों दुबई के बैंकर सूरज नाम्बियार के साथ चल रहा है और खबर है कि अब दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

मौनी रॉय अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी एक से एख खूबसूरत औऱ बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस के बेहद करीबी लोगों का कहना है कि सूरज ना केवल मौनी की पसंद हैं बल्कि उनके माता-पिता को भी बेहद पसंद हैं औऱ दोनों परिवार की तरफ से शादी के लिए हरी झड़ी मिल गई है.

मालूम हो कि मौनी रॉय जल्द ही फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में विलेन के किरदार में नजर आने वाली हैं. इसके साथ ही वो बाकि अन्य प्रोजक्ट पर भी काम कर रही हैं. मौनी टीवी पर बहुत पुराना औऱ जाना-माना चेहरा रह चुकी हैं.