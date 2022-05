Mouni Roy In Dance India Dance Little Master: टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाने वालीं मौनी रॉय (Mouni Roy) सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत अदाओं को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इन दिनों मौनी रॉय टीवी के पॉपुलर डांस रियलिटी शो ‘डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर’ (DID Little Master) को जज कर रही हैं. इसी दौरान एक्ट्रेस ने अपनी बचपन से जुड़ी एक घटना का खुलासा किया, जिससे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया. मौनी रॉय ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, और वो कैसे इसका सामना करती हैं.Also Read - Rajit Kapoor Birthday: 'ब्योमकेश बख्शी' बनने के लिए रजित कपूर को बेलने पड़े थे कई पापड़, फैमिली बिजनेस छोड़...

कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देख याद आया अपना डर

शो के दौरान जब एक 11 साल की प्रतिभागी सदिया ने गाना मैं कोई ऐसी गीत गाऊं पर परफॉर्म किया. इसमें सदिया ने बुरे और अच्छे पक्ष को दिखाया था. इस बेहतरीन परफॉर्म को देखने के बाद अभिनेत्री ने अपने बचपन के बुरे सपने को याद करके साझा किया. जैसा कि मौनी ने कहा, “सादिया के कृत्य ने सचमुच मुझे झकझोर दिया. वास्तव में, मेरे हाथों पर अभी भी रोंगटे खड़े हैं. बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बचपन से ही जोकरों से बहुत डरती रही हूं. मैं एक छोटे शहर से हूं, और जब भी मैं सर्कस जाया करता थी, रंगे हुए चेहरे वाले लोग मुझे हर बार डराते थे.” Also Read - लाल सिंह चड्ढा: ट्रेलर रिलीज के लिए आमिर खान ने चुनी ऐतिहासिक तारीख, IPL फिनाले के साथ फैंस को मिलेगा सरप्राइज

डांस देख डर गईं मौनी

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार सादिया के अभिनय के बारे में बात करते हुए, ‘डीआईडी लिटिल मास्टर’ जज ने उल्लेख किया, “उनके प्रदर्शन की शुरूआत में, रोशनी बंद थी, और तब तक किसी ने सादिया को नहीं देखा था. हालांकि, जैसे ही रोशनी चालू हुई, उसका खतरनाक चेहरा जोकर के रूप में चित्रित किया गया था, और उसकी मुस्कान ने मुझे झकझोर कर रख दिया था. मुझे लगता है कि इस नृत्य ने साबित कर दिया कि वह एक सच्ची कलाकार है, और एक जोकर का उसका चित्रण वास्तव में प्रशंसा और प्रशंसा के योग्य था.” Also Read - -12 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में शूट कर Parineeti Chopra का हुआ बुरा हाल, पीने को भी नहीं मिल रहा लिक्विड वाटर