यूनिवर्सिटी के बाहर टहल रही थीं मौनी रॉय और बन गईं स्टार! जानें स्ट्रीट थिएटर से एकता कपूर के शो तक का दिलचस्प सफर

Mouni Roy Glitz And Glamour Journey: मौनी रॉय एकता कपूर के शो ‘नागिन’ से घर-घर में पहचानी जाने लगीं, लेकिन उससे पहले, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से एक्टिंग की शुरुआत करने के बाद वह कई टीवी शो का हिस्सा रह चुकी थीं. हिट टीवी शो ‘नागिन’ ने ही उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई. अब एक्ट्रेस ने बताया है कि यह सब कैसे एक इत्तेफ़ाक से शुरू हुआ, जब वह कॉलेज में पढ़ती थीं. चो चलिए जानते हैं मौनी ने अपने सफर पर क्या कुछ कहा है,
यूनिवर्सिटी के बाहर एकता मैम की टीम ने स्पॉट किया
मौनी रॉय ने फराह खान के YouTube व्लॉग के लेटेस्ट एपिसोड में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और अपने सफ़र के बारे में बात की है. एक्ट्रेस ने दिल्ली के मिरांडा हाउस से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई की थी और जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है. ऐसे में जब फराह ने उनसे पूछा कि उन्हें अपना पहला रोल कैसे मिला, तो मौनी ने कहा, “मैं यूनिवर्सिटी के बाहर घूम रही थी. एकता मैम की टीम के किसी व्यक्ति ने मुझे सड़क पर चलते हुए देखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा…”
कॉलेज से निकलकर मुंबई तक का सफर
फराह हैरान रह गईं और पूछा, “क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या कह रही हो? हम तो बस ऐसी कहानियां सुनते हैं कि कोई कैफ़े में बैठा था और किसी की नज़र उस पर पड़ गई!” मौनी हंसते हुए बोलीं, “लेकिन सच में ऐसा ही हुआ था. बिल्कुल इसी तरह सब कुछ हुआ और वह ‘क्योंकि’ सीरियल था, जिसमें मैंने स्मृति [ईरानी] दी की पर-पोती का रोल निभाया था.’
इंडियन स्ट्रीट थिएटर और गर्मियों की नौकरी के लिए आई थी मुंबई
मौनी ने यह भी बताया कि वह लंबे समय तक एक्टिंग करियर बनाने के इरादे से मुंबई नहीं आई थीं. एक्ट्रेस ने कहा कि ‘जब मैं बॉम्बे आई, तो हम इंडियन स्ट्रीट थिएटर कर रही थीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं गर्मियों की नौकरी के लिए आऊंगी. मैं तीन या चार महीने काम करूंगी और फिर दिल्ली वापस चली जाऊंगी, हालांकि, शहर से प्यार हो जाने के बाद उनके प्लान बदल गए और द रेस्ट की इस्ट्री. मौनी ने बताया, ‘मुझे इस शहर से सच में प्यार हो गया’. जब फराह ने पूछा कि उन्हें मुंबई आए कितना समय हो गया है, तो मौनी ने बताया कि वह अब 19 साल से इस शहर में रह रही हैं.’
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