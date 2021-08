Mouni Roy Green Saree Look See Her Bold And Sexy Avatar: टीवी की नागिन मौनी रॉय (Mouni Roy) इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इसी कड़ी में उन्होंने साड़ी में कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देख मौनी (Mouni Roy) के फैंस बस उन्हें देखते ही रह गए, क्योंकि इसमें वो बेहद कमाल की लग रही हैं.Also Read - Mumbai Local Train: मुंबई लोकल फिर हो रही शुरू, 2 दिन में ऐप होगा तैयार, 65 स्टेशनों पर मिलेंगे पास

इन तस्वीरों में मौनी रॉय (Mouni Roy) हरे कलर की बनारसी साड़ी में नज़र आ रही हैं. खुले बाल और कानों में झुमके उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं. लुक की चर्चा इस वजह से है कि क्योंकि उन्होंने इस साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं पहना है और इनमें वह बैकलेस अंदाज में दिखाई दे रही हैं. Also Read - Bigg Boss OTT: बिग बॉस का Temperature बढ़ानी वाली Urfi Javed ने गिराई बिजलियां, बोलीं-मुझसे क्या पूछते हो मेरे जलवे

View this post on Instagram A post shared by mon (@imouniroy)



मौनी का ये लुक फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है. फैंस जमकर एक्ट्रेस की फोटोज पर लाइक और कमेंट की बरसात कर रहे हैं. वहीं मौनी के कई दोस्तों ने भी उनके इस लुक की जमकर तारीफ की है. Also Read - IPL 2021 के लिए यूएई रवाना होने से पहले चेन्नई पहुंचे 'THALA' एमएस धोनी

View this post on Instagram A post shared by mon (@imouniroy)



बता दें कि मौनी रॉय ने टेलीविजन इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने कई धारावाहिकों में मुख्य किरदार निभाए हैं. मौनी को सबसे ज्यादा ‘देवों के देव महादेव’ और ‘नागिन’ धारावाहिक के लिए पहचाना जाता है. इसके बाद मौनी ने साल 2018 में अक्षय कुमार के साथ फिल्म ‘गोल्ड’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.