Mouni Roy Latest Pics from Dubai to impress the fans- बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी राय ने अपनी एलबम में से एक बार फिर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. लॉकडाउन में तस्वीरें शेयर करके अपना टाइम पास कर रही हैं. उनकी इन फोटोज़ को फैंस भी बहुत पसंद कर रहे हैं. फिलहाल वे दुबई में फंसी हुई हैं. हाल ही में मौनी ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें पोस्ट की हैं वो डांस सेशन के बाद की हैं. इन्‍हें शेयर करते हुए कैप्‍शन दिया, ‘स्‍लीप स्‍नीक ऑफ्टर प्रैक्टिस.’ Also Read - साउथ एक्ट्रेस Akshara Gowda की काली बिकिनी में हॉट तस्वीरें इस कदर बना देंगी दीवाना, कुछ कहते ना बनेगा...

बता दें, लॉकडाउन के इन दिनों में वह चित्रकारी भी कर रही हैं. उन्होंने प्रशंसकों संग अपनी कई सारी पेंटिंग्स भी साझा की. Also Read - लॉकडाउन में अक्षय कुमार के लिए कुछ नहीं बदला, सुबह-सुबह ही इस काम पर लग जाते हैं

View this post on Instagram Sleep sneak after practice! A post shared by mon (@imouniroy) on May 27, 2020 at 6:59am PDT

बता दें, अब मौनी फिल्‍म ‘ब्रहास्त्र’ में नजर आएंगी. उनके आलावा इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्‍चन भी नज़र आएंगे.