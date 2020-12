Mouni Roy shares Bold Pics in Black Transparent Dress all set to make Fire on Internet see smoking pics- टीवी की नागिन मौनी रॉय ने एक बार फिर अपनी हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिसमें उन्होंने जालीदार ब्लैक ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी है. मौनी राय का ये हॉट अंदाज दिल बैचेन कर देने वाला है. Also Read - ईशा गुप्ता शर्टलेस होकर अंगड़ाई लेते आईं नज़र, बेहद बोल्ड तस्वीर देखकर मचल गया दिल

सांवली सलोनी मौनी सोशल क्वीन है और लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं. काले रंग का टॉप और शॉट्स और ऊपर से ब्लैक नेट ने एक्ट्रेस को और भी खूबसूरत बना दिया है.

मौनी रॉय की इन तस्वीरों की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. मौनी रॉय की वेब सीरीज ‘लंदन कॉन्फिडेंशियल’ रिलीज हुई है और उनके काम को भी पसंद किया जा रहा है. इन हॉट तस्वीरों के बाद अब फैंस को मौनी की अगली फोटोज़ का इंतजार है.