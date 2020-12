Mouni Roy Latest Photos: टीवी और फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) अक्सर अपनी तस्वीरों की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड फोटोज से सनसनी मचाने वाली इस एक्ट्रेस ने एक बार फिर इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. मौनी रॉय अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट में एथनिक (Mouni Roy Ethnic Look) ड्रेस में अपना लुक फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों में मौनी का हुस्न बाकमाल लग रहा है. लहंगा चोली में इस एक्ट्रेस (Mouni Roy Viral Pics) की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है. Also Read - लो वेस्ट साड़ी में कहर बरपा रही हैं मौनी रॉय, जहां से गुज़रती हैं, लोग मिसाल देते हैं...! See Pics

मौनी ने इन फोटोज को शेयर करते हुए लिखा- “नाचो ना मोनोबीना.” बता दें कि मौनी को भारतीय ड्रेस पहनना बेहद पसंद है. कुछ समय पहले उन्होंने शेयर किया था कि उन्हें साड़ी पहनना बहुत पसंद है और वह कहती हैं कि वह भारतीय पोशाक में सुंदर लिपटी हुई महसूस करती हैं.

वर्कफ्रंट पर बात करें तो अभिनेत्री को अगली बार अयान मुखर्जी की एक्शन फैंटसी ड्रामा फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में देखा जाएगा, जिसमें अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और तेलुगू सुपरस्टार नागार्जुन भी हैं.