Mouni Roy Hot And Bold Pictures In White Dress Viral On Social Media: टीवी से लेकर बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाली मौनी रॉय (Mouni Roy) इन दिनों सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी फोटो और वीडियो फैन्स के बीच शेयर करती रहती हैं. मौनी राय की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोविंग भी है, ऐसे में अब एक्‍ट्रेस के लेटेस्‍ट फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इन तस्वीरों में 'नागिन' एक्‍ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) ने व्‍हाइट ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वो कमाल की लग रही है.

टीवी अभिनेत्री मौनी रॉय (Mouni Roy) ने आज अपनी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, हालांकि उनकी ये तस्वीरें पुरानी हैं और वो अपने थ्रौबेक के दिनों को याद कर रही हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा 'कुछ सफेद हरा और नीला टाइमलाइन के लिए…अच्छे पलों का थ्रोबैक.'



मौनी रॉय (Mouni Roy) के वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही वो फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में भी नजर आने वाली हैं. इससे पहले उनकी वेब सीरीज ‘लंदन कॉन्फिडेंशियल’ रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को भी पसंद किया गया था. मौनी रॉय स्टारर यह सीरीज क्राइम और थ्रिलर से भरपूर है. एक्ट्रेस के बॉलीवुड करियर की बात करें तो उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म ‘गोल्ड’ से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था.