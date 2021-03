Mouni Roy Bold PhotoShoot and video- बंगाली बाला Mouni Roy अक्सर अपनी फोटोज़ की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली इस एक्ट्रेस ने हाल ही में एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वो हाई स्लिट गाउन में नज़र आ रही हैं. ये वीडियो स्लो मोशन में बनाया हुआ है. Also Read - Marjaneya First Look: अभिनव शुक्ला-रुबीना दिलैक का देखने लायक है रोमांस, एक-दूजे पर छिड़कते हैं जान

ढलती हुई शाम में गीली रेत पर चलती हुईं मौनी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. बता दें, बंगाली बाला Mouni Roy के फैंस को भी उनकी तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस वीडियो को अभी तक 1,31,644 से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. Also Read - Rashmi Desai ने बिना शर्ट ही पहन लिया ब्लेज़र, PHOTOS देख फैंस बोले- Hotness Alert

मालूम हो कि सुपरहिट टीवी सीरियल नागिन से मशहूर होने वाली बंगाली बाला Mouni Roy ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी.