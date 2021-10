Mouni Roy Viral Mermaid Look She Her Hotness: टीवी की नागिन मौनी रॉय (Mouni Roy) ने इन दिनों बॉलीवुड की रुख कर लिया है और वो जमकर अपने काम पर ध्यान दे रही हैं और इसके साथ ही उनका सोशल मीडिया भी उनकी हॉट और कमाल की तस्वीरें से भरा पड़ा है. आए दिन उनके ग्लैमरस फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते नजर आते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फैन्स है, जो उनकी हर पोस्ट को पसंद करते है. इसी बीच उनकी कुछ फोटो सामने आई हैं, जिसमें वो काफी ग्लैमरस हो हॉट नजर आ रही हैं.Also Read - RIP Yusuf Hussain: नहीं रहे मशहूर एक्टर यूसुफ हुसैन, निर्माता हंसल मेहता ने लिखा- 'आज में अनाथ हो गया'

मौनी रॉय (Mouni Roy) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, वो अक्सर अपनी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. इसी कड़ी में मौनी (Mouni Roy) की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायर होती रहती हैं. दरअसल हाल ही में मौनी रॉय ने दुबई से अपनी कुछ बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो काफी ग्लैमरस हो हॉट नजर आ रही हैं.

मौनी रॉय ने ये तस्वीरें अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए शेयर की हैं. इन तस्वीरों में मौनी रॉय ने ऑरेंज कलर की ब्रालेट पहनी हुई हैं, इसके साथ उन्होंने क्रीम कर की हाई स्लिट स्कर्ट पहनी हुई है. इन फोटो में देखा जा सकता है कि वो दुबई के एक समंदर किनारे एंजॉय कर रही हैं. यहां से Burj Al Arab का साफ नजारा देखा जा सकता है.

मौनी रॉय के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी अगली फिल्म आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ ‘ब्रह्मास्त्र’ है. ‘जोड़ा’ से पहले मौनी रॉय का सॉन्ग ‘दिल गलती कर बैठा’ रिलीज हुआ था, जिसे जुबिन नौटियाल ने गाया था. मौनी रॉय को नागिन सीरियल से जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी. इस सीरियल में उन्होंने शिवन्या का किरदार निभाया था.